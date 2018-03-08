Uzaklaştırma cezasına uymadılar, tutuklandılar

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Gönen ilçesinde eşlerine şiddet uyguladıkları iddiasıyla haklarında \'Evden uzaklaştırma\' cezası verilen E.G. ile U.K., bu yasağa uymadıkları gerekçesiyle, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gönen\'de eşlerini tehdit edip, şiddet uyguladıkları iddiasıyla haklarında \'Evden uzaklaştırma\' cezası verilen E.G. ve U.K., yasağa rağmen, iddiaya göre eşlerini rahatsız etti. Şikâyet üzerine E.G. ve U.K., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Bandırma M Tipi Cezaevi\'ne konuldu.



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