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Uzaklaştırma cezası bitti, eski eşiyle iş arkadaşına kurşun yağdırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 37 yaşındaki Nuh Murat Uludemirci, 2 ay önce boşandığı 34 yaşındaki Leyla Dönmez'i tabancayla ağır yaralayıp, eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü iş arkadaşı 23 yaşındaki Volkan Dal'ı öldürdü

12 Kasım 2017 16:02

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, 37 yaşındaki Nuh Murat Uludemirci, 2 ay önce boşandığı 34 yaşındaki Leyla Dönmez\'i tabancayla ağır yaralayıp, eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü iş arkadaşı 23 yaşındaki Volkan Dal\'ı öldürdü. Uludemirci\'nin cumhuriyet savcılığınca verilen \'evden uzaklaştırma\' cezasının yeni bittiği ortaya çıktı.
Olay, dün saat 21.00\'de, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındayken, Nuh Murat Uludemirci ile evlenen Leyla Dönmez\'in bu beraberlikten bir çocuğu da oldu. Özel bir şirkette çalışan Dönmez, Uludemirci\'ye kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Bunun üzerine cumhuriyet  savcılığı, Uludemirci\'ye 2 ay evden uzaklaştırma cezası verdi.
CEZASI BİTTİ, CİNAYET İŞLEDİ
İki ay önce boşandığı Dönmez\'in birlikte çalıştığı Volkan Dal ile ilişkisi olduğunu düşünen Uludemirci, telefonla eski eşini arayıp, tehdit etmeye başladı. Uzaklaştırma cezası biten Uludemir\'ci, olay günü işten çıkan Dönmez ile birlikte yürüyen Dal\'a kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan Dal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Dönmez ise Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı.
TRAFİK POLİSİ, YAKALADI
Olayın ardından kaçmaya çalışan Uludemir\'i, kavşakta görev yapan bir trafik polisi yakaladı. Suç aleti silaha da el koyan polis, telsizden asayiş ekiplerini anons etti. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda, \"Çocuğu yaşındaki erkekle birlikte oluyor. Namusumu temizledim\" dedi.
Volkan Dal\'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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