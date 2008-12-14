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Dünya

Uzak doğuda ilk gay yürüyüşü

Hong Kong'da ilk kez düzenlenen gay ve lezbiyenler yürüyüşüne yaklaşık bin kişi katıldı.

14 Aralık 2008 02:00

Hong Kong'da ilk kez düzenlenen gay ve lezbiyenler yürüyüşüne yaklaşık bin kişi katıldı.

Çin ve Tayvan'dan gelen gay, lezbiyen ve biseksüeller, Hong Kong caddelerinde boy gösterdi. Eski İngiliz kolonisinde ilk kez düzenlenen etkinliğe yaklaşık bin kişi katıldı. Renkli giysileriyle şehir merkezinde toplanan homoseksüeller, yaklaşık 3.5 kilometrelik etkinlik alanında danslar eşliğinde gösteri düzenledi. Bu arada çevredeki vatandaşların süzen bakışları altında, ulusal tabulara ilk karşı gelen gay ve lezbiyenler, Hong Kong'da ilk kez düzenlenen bu etkinliğin geleneksel hale geleceğine inandıklarını belirtti.

Öte yandan gösterinin oldukça başarılı geçtiğini ifade eden organizatörlerden Connie Chan, "Asya'nın diğer modern kentlerinde olduğu gibi artık sıra Hong Kong'a da gelmişti" diye konuştu.

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