Uzak doğuda ilk gay yürüyüşü

Hong Kong'da ilk kez düzenlenen gay ve lezbiyenler yürüyüşüne yaklaşık bin kişi katıldı.
Çin
ve Tayvan'dan gelen gay, lezbiyen ve biseksüeller, Hong Kong
caddelerinde boy gösterdi. Eski İngiliz kolonisinde ilk kez düzenlenen
etkinliğe yaklaşık bin kişi katıldı. Renkli giysileriyle şehir
merkezinde toplanan homoseksüeller, yaklaşık 3.5 kilometrelik etkinlik
alanında danslar eşliğinde gösteri düzenledi. Bu arada çevredeki
vatandaşların süzen bakışları altında, ulusal tabulara ilk karşı gelen
gay ve lezbiyenler, Hong Kong'da ilk kez düzenlenen bu etkinliğin
geleneksel hale geleceğine inandıklarını belirtti.
Öte yandan
gösterinin oldukça başarılı geçtiğini ifade eden organizatörlerden
Connie Chan, "Asya'nın diğer modern kentlerinde olduğu gibi artık sıra
Hong Kong'a da gelmişti" diye konuştu.