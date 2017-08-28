T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuyan yeğenini tabancayla öldürüp kaçtı

Ahmet SOYDOĞAN-Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te ablasının evine misafirliğe giden 32 yaşındaki Yunus Emre Y

28 Ağustos 2017 15:10

Ahmet SOYDOĞAN-Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te ablasının evine misafirliğe giden 32 yaşındaki Yunus Emre Y., uyuyan yeğeni 18 yaşındaki Murat Koska\'yı tabancayla öldürüp kaçtı.
Olay, sabaha karşı Abdulhamithan Mahallesi\'nde meydana geldi. Fırında çalışan Yunus Emre Y., gece ablasının evine misafirliğe gitti. Yunus Emre Y., sabaha karşı yanındaki tabancayla ablasının oğlu Murat Koska\'ya uyuduğu sırada bilinmeyen nedenle ateş etti. Murat Koska tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanırken, dayısı Yunus Emre Y. kaçtı. Silah sesleriyle uyanan ailenin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlileri Murat Koska\'nın öldüğünü belirledi. Koska\'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, evde inceleme yapan jandarma, yeğenini öldürüp kaçan Yunus Emre Y.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet SOYDOĞANMustafa KANLI GAZİANTEP DHA GAZİANTEPYunus EmreMurat KoskaOlayAbdulhamithan MahallesiFırındaEmreMurat Koska tabancadanSilahKoskaAdli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24