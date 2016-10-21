'Uyuyan hücreler' harekete geçti; IŞİD'den Kerkük'te canlı bomba saldırısı!

Irak'ta Musul operasyonu sürerken IŞİD Kerkük'te saldırıya geçti. Irak'ta IŞİD'in Kerkük'teki "uyuyan hücreleri" sabaha karşı şehir merkezinde güvenlik güçlerine ait binalara saldırdı. Hedef alınan noktalar arasında bulunan elektrik santralinde 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların en az 22 kişiyi öldürdüğü kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bazı mahallelerde çatışmalar sürüyor. Kerkük Emniyet Müdürlüğü'ne giren iki IŞİD mensubu canlı bombanın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Kerkük'teki saldırıda Türkmeneli TV Haber Müdürü Ahmet Necmettin Haceroğlu hayatını kaybetti.

IŞİD'in Kerkük'te düzenlediği saldırının ilk anları kameraya böyle yansıdı:

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kerkük'te onlarca IŞİD militanı, hafif silahlar, el bombaları ve RPG'lerle eş zamanlı saldırılara geçti. Saldırılara intihar bombacıları da katıldı.

Elektirik santralinde 16 can kaybı

IŞİD'in saldırı düzenlediği yerler arasında, bir İran şirketi tarafından inşa edilen elektrik santrali de bulunuyor. AFP, kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısındaki Dibis ilçesindeki elektrik santraline yerel saatle 06.00'da gerçekleştirilen saldırıda en az 16 kişinin öldüğünü bildirdi.

AFP'ye konuşan Dibis Kaymakamı Abdullah Nureddin, "Santrale saldıran üç intihar bombacısı, 12 Iraklı yönetici ve mühendisin yanı sıra dört İranlı teknisyeni öldürdü" dedi. Salihi, intihar bombacılarından birinin, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeden vurulduğunu, diğer ikisinin ise kendilerini havaya uçurduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan bir hastane kaynağı, kentteki saldırılarda altı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

12 IŞİD'li öldü

AFP'ye bilgi veren polis, kendilerini havaya uçuran intihar saldırganları dahil 12 IŞİD'linin öldüğünü belirtti.

Reuters, bir otel ve camiye saklanan militanlarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğünü bildirdi.

Cuma namazı kılınmayacak

AA'nın haberine göre, saldırılar sonucu sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentte Sünni Vakfı camilerin kapatıldığını ve cuma namazı kılınmayacağını bildirdi. Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, "Zalim terör örgütü DEAŞ'ın ne zaman nasıl saldıracağı belli olmaz. Halkın güvenliğini sağlamak için bugün sokağa çıkılmaması önemlidir. Musul kadar Kerkük de önemli çünkü birçok etnik ve dini unsur birlikte yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Üç Türkmen aile rehin alındı

Irak'ta IŞİD'in Kerkük kent merkezinde üç Türkmen aileyi rehin aldığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Maruf, "DEAŞ'ın, kent merkezindeki Muhafaza caddesine yakın bir bölgede üç Türkmen aileyi rehin aldığı bilgisine ulaştık" dedi.

Maruf, merkezde güvenlik tedbirlerinin en yüksek seviyeye çıkarıldığını belirterek, kentte tüm giriş ve çıkışların da kapatıldığını söyledi.

Kentteki güvenlik güçlerinin militanları püskürtmede yetersiz kalmasından sonra, Süleymaniye kentinden takviye Peşmerge güçleri ile çevre bölgelerde konuşlanan Irak ordusu ve Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin de kente geldiği ve çatışmalara katıldığı belirtiliyor.

IŞİD'in Kerkük'e giriş anı kameralara böyle yansıdı:

Altı intihar saldırısı

Kerkük İlçe ve Kasabalar Polis Müdürü Serhad Kadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kentin çoğunlukla Arapların yaşadığı 1 Haziran semtinde çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bazı kent sakinlerinin militanlara yardım ettiğinden şüpheleniyoruz" ifadelerini kullandı.

AA’ya bilgi veren kaynaklar, kent merkezine sızan örgüt militanlarından altısının 1 Haziran semti, eski emniyet binası ve bir otel içerisinde kendisini patlattığını aktardı.

Kerkük kent merkezindeki sokağa çıkma yasağı sürerken, IŞİD'in keskin nişancılarının çatılarda konuşlandığı görülüyor. Öte yandan Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı'ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde yürütülen operasyonlar sonucu IŞD'in elindeki beş noktada kontrolün sağlandığı kaydedildi.

"Uyuyan hücreler"

Şehir merkezi Polis Karakollar Müdürü Albay Adil Zeynelabidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te IŞİD'in "uyuyan hücreleri"nin güvenlik güçlerine ait binalara ellerindeki hafif silahlarla saldırı düzenlediğini söyledi.

Zeynelabidin, Kerkük Emniyet Müdürlüğü, Polis Acil Müdahale Birimi, Kerkük Valiliği ve asayiş güçlerine ait binalara saldıran IŞİD militanlarına polis ve güvenlik güçlerince sert bir şekilde karşılık verildiğini ifade etti.

Kerkük'ün en az beş semtinde güvenlik güçlerine ait binalara saldıran IŞİD'in "uyuyan hücreleri" arasında intihar eylemcilerinin de bulunduğunu aktaran Zeynelabidin, "Polis ve diğer güvenlik güçleri, gerekli tedbirleri aldı. Kent merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kısa zamanda kent güvenliği tam olarak sağlanacaktır" diye konuştu.

Kerkük’te IŞİD üyesi iki intihar eylemcisi eski emniyet binasını ele geçirdi. Bunun üzerine güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Bölgedeki Rudaw muhabiri ise Kerkük Emniyet Müdürlüğü'ne giren iki IŞİD mensubu canlı bombanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Arap, Kürt ve Türkmen halkın yaşadığı Kerkük kentinin güvenliğini Peşmergeler sağlıyor. Kentin 55 kilometre güneyinde IŞİD'in elindeki Havice ilçesi bulunuyor.