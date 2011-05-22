-UYUYAN DEV UYANDI REYKJAVİK (A.A) - 22.05.2011 - İzlanda'da Grimsvötn Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle ülkenin ana havalimanı Keflavik kapatıldı. İzlanda sivil havacılık yönetimi Isavia'dan yapılan açıklamada, sonraki 6 saatin kül dağılımı tahminlerinin, volkan küllerinin İzlanda üzerine yayılacağını göstermesinden ötürü, havalimanının kapatıldığı belirtildi. Isavia sözcüsü Hjordis Gudmundsdottir, İzlanda semalarına yayılan küllerin Avrupa yönüne gitmediğini, tersine, batı yönünde Grönland'a ilerlediğini söyledi. İzlanda'da buzul altındaki Eyyafyallayökül volkanının 2010 yılında patlaması nedeniyle kül bulutlarının Avrupa'ya yayılması sonucu, küllerin uçak motorlarında arıza yaparak düşmelerine yol açabileceği gerekçesiyle kıtadaki havalimanları 5 gün kapalı kalmış, yaklaşık 10 milyon yolcu mağdur olmuştu.