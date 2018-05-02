T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucuyu otomobilinin motoruna gizlemiş

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, otomobilin motor kısmına ve eve gizlenen 400 gram esrar ele geçirildi

02 Mayıs 2018 19:24

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, otomobilin motor kısmına ve eve gizlenen 400 gram esrar ele geçirildi.
Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Perşembe beldesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Jandarma ekipleri, Soner A.\'yı otomobiliyle seyir halindeyken durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, motor kısmına gizlenen uyuşturucu bulundu. Soner A.\'nın evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda; 400 gram esrar ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Soner A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yeliz ALAGÖZÇAYCUMA Zonguldak DHAZONGULDAKJandarma KomutanlığıPerşembeJandarmaSonerOtomobildeGözaltınaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24