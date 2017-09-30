Uyuşturucuyu otomobilden atıp kaçtılar

Gökhan YALKALK / TORBALI (İzmir), DHA)- İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde, polisin peşlerine düştüğü 3 kişi, kaçtıkları otomobilin penceresinden 1 kilo 300 gram esrarı atıp, izlerini kaybettirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu taşındığını öğrendi. Torbalı- Bayındır Kavşağı üzerinde önlem alarak beklemeye başlayan polis, içinde üç kişinin bulunduğu İzmir plakalı otomobili, saat 15.00\'te, kontrol noktasına yaklaşınca durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, durmadı. İzmir- Aydın Karayolu üzerinden İzmir yönüne kaçmaya başlayan zanlılar, otomobilin arka camından yola bir paket attı. Zanlılar bir süre sonra izini kaybettirirken, polis yola atılan paketin içinde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Paketten 1 kilo 300 gram esrar çıktı. Mobese kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğinin belirleyen polis, yakalanmaları için çalışma başlattı.

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