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Uyuşturucuyu klozete döktü, sifonu çekemeden yakalandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde polis operasyonunu fark edip, evdeki uyuşturucuyu klozete döken şüpheli, sifonu çekemeden yakalandı

20 Kasım 2017 21:29

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde polis operasyonunu fark edip, evdeki uyuşturucuyu klozete döken şüpheli, sifonu çekemeden yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin 340 gram esrar, 52 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 18 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Operasyon yapılan evlerden birinde tuvaletten çıkmak istemeyen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin evdeki uyuşturucuyu klozete döktüğü ancak sifonu çekemeden yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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