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Uyuşturucuyu kaftana emdirmişler 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)   - İSTANBUL'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış ve kaftana emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

09 Ağustos 2018 15:10

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)   - İSTANBUL\'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada\'ya gönderilmek üzere hazırlanmış ve kaftana emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geçtiğimiz Cumartesi  günü Bağcılarda  bulunan bir  kargo şirketine operasyon düzenledi.  Yapılan basında Kanada\'ya gönderilmek üzere hazırlanan koli içerisinde kaftana emdirilmiş şekilde 19, 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir\'de bir kargo şirketine yapılan operasyonda yine Kanada\'ya gönderilmek üzere paketlenmiş ve pestil  görünümü verilmiş yaklaşık 3,5 kilo afyon sakızı ele geçirilmişti. 

(FOTOĞRAF)

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