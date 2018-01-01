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Uyuşturucuyu bebek çoraplarına saklamışlar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında bebek çorapları içerisine gizlenmiş paketler halinde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

01 Ocak 2018 12:51

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında bebek çorapları içerisine gizlenmiş paketler halinde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir eve uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler gece saatlerinde eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada kanepe altındaki bebek çorapları içerisine gizlenen satışa hazır 21 paket esrar ile 8 paket eroin ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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