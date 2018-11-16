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Uyuşturucuyla yakalananlara tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üzerlerindeki 106 gram eroinle yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

16 Kasım 2018 21:50

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, üzerlerindeki 106 gram eroinle yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İhbarı değerlendiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.B. ve H.C.\'nin uyuşturucu sattığını belirleyip, şüphelileri bir süre takibe aldı. Takibin ardından 2 kişiye yönelik bu sabah Nazilli Çarşısı\'nda operasyon düzenlendi. F.B. ve H.C., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, toplam 106 gram eroin ele geçirildi. F.B. ve H.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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