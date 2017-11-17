Uyuşturucuyla yakalanan muhtar tutuklandı

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde jandarma operasyonunda evinde 6 kilo uyuşturucu ile yakalanan Demiraçma Mahallesi Muhtarı Osman Oğuzhan tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin Kocaali\'de düzenlediği operasyonda Demiraçma Mahallesi Muhtarı Osman Oğuzhan evinde 6 kilo esrarla yakalandı. Osman Oğuzhan jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Muhtar Osman Oğuzhan çıkarıldığı mahkemece \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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