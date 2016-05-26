Uyuşturucuyla yakalanan milli güreşçi iki polisi hastanelik etti

İzmir’in Buca ilçesinde polis şüphe üzerine 2 kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüphelilerden biri polise kimliğini verirken, diğeri elindeki uyuşturucuyu atarak kaçtı. Polisin kovaladığı şüpheli, kendisini takip eden polis memurları A.G. (44) ve H.C'yi (44) darp etti.

Yere düşerek kafasını çarpan A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Çalışma başlatan polis, zanlı Bilal Günay'ı (20) yakaladı.

Yapılan kimlik tespit ve parmak izi çalışmalarında U23 Güreş Milli Takımı'nın sporcusu olduğu anlaşıldı. Adliyeye çıkarılan Günay tutuklandı.