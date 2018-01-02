Uyuşturucuyla mücadelede hedef; 50 bin çocuğa ulaşmak

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- DÜNYA Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, en büyük hedeflerinin bu yıl yaklaşık 50 bin çocuğa ulaşıp, uyuşturucu bağımlısı olmadan, hayatın yaşanabildiğini anlatmak olduğunu söyledi. Ilıcak, bu kapsamda, aynı zamanda komşu ülke Yunanistan ile dostluğun da pekiştirilmesi için Ekim ayında İstanköy (Kos) Adası\'ndan 8, Türkiye\'nin çeşitli illerinden de 10 kulübün katılımıyla Bodrum\'da uluslararası hapkido festivali düzenleyeceklerini kaydetti.

Bodrum\'un Torba Mahallesi\'ndeki bir otelde, düzenlenen basın açıklamasında, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, geçen yıl yapılan ve bu yıl yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ilıcak, komşu Yunanistan ile dostluğun pekiştirilmesi için Ekim ayında Bodrum\'da bir savunma sporu olan hapkido festivali düzenleyeceklerini söyledi. 300 çocuğun katılımıyla yapılması planlanan Uluslararası Bodrum Hapkido Festivali ile ilgili bilgi veren Ilıcak, \"Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'ndan 8, Türkiye\'nin çeşitli illerinden de 10 kulübün katılımıyla gerçekleşecek. 8-14 yaş arası çocuklar hapkido şampiyonasında mücadele edecek. Esas amaç, uyuşturucu ve dopingin kötü olduğunu anlatmak. Komşu ülke insanlarının dostluğunu pekiştirmek amacıyla yapılmış bir etkinlik\" dedi.

\'50 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ\'

Çocukların uyuşturucuya başlamadan önce bilgilenmesinin önemine dikkat çeken Ilıcak, \"Uyuşturucu ile mücadele etmek her bireyin sorumluluğudur. Biz de bunun bir ucundan tutmak amacıyla bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Uyuşturucu dünyanın en tehlikeli maddelerinden, doping ise vatanına karşı suç işleten kimyasallardır. Bunların farkına varmalarını sağlamak için işe başladık. Okullarda organizasyonlar yapıyoruz. Rol model seçtiğimiz dünyaca ünlü olimpiyat şampiyonu milli sporcular ve bize gönül vermiş kardeşlerimizle bu organizasyonlarda bunu anlatıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz etkinliklerle 20 bin çocuğa ulaştık. Önümüzdeki yıl ise 300 konferansla 50 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz\" diye konuştu. Ilıcak, en büyük hedeflerinin bu yıl yaklaşık 50 bin çocuğa ulaşıp, uyuşturucu bağımlısı olmadan, hayatın yaşanabildiğini anlatmak olduğunu söyledi.

\'15 YILDA 70 BİN ÇOCUĞA ULAŞTIK\'

Çalışmaları 15 yıldır sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Ilıcak, şöyle devam etti:

\"Çok sayıda çocuğumuzu uyuşturucuya başlamadan kurtardık. Buna 2 açıdan da bakabiliriz. 300 civarında bakımevlerinde sokaklarda yaşayan kız ve erkek bağımlı gencimiz vardı. Bunların bir bölümü, spor alışkanlığı kazandırmamızda gönüllü oldular. Bir bölümü milli takım antrenörlüğüne kadar yükseldi. Bağımlılığa karşı farkındalık yaratma yönünden bakarsak, bugüne kadar yaklaşık 70 bin çocuğa ulaştık.\"

FOTOĞRAFLI