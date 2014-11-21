Uyuşturucuya karşı sosyal medya timi

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 8 bakanlığın koordinasyon halinde çalışacağı uyuşturucuyla mücadelede ‘Acil Eylem Planı’nı anlattı. Koordinatörlüğünü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yapacağı plan kapsamında sosyal medya timleri ve narkotimler geliyor.

Bonzai olarak bilinen sentetik uyuşturucuya bağlı genç ölümlerin artması sekiz bakanlığı harekete geçirdi. Uyuşturucu ile mücadele için ‘Acil Eylem Planı’ hazırlandı. 2015’te ilk etapta risk altındaki 11 ilde uygulamaya sokulacak olan planın koordinatörlüğünü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yürütecek.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 28 Kasım’da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında düzenlenecek ‘1. Uyuşturucu İle Mücadele Şurası’nda tartışmaya açılacak eylem planının ayrıntılarını Milliyet’ten Evin Demirtaş'a anlattı. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğinde geliştirilen Acil Eylem Planı’nın detayları şöyle:

11 ilde narko-timler geliyor

- Plan kapsamında sınır kapılarında tomografi cihazına benzer x-ray tarama cihazları devreye sokulacak.

- Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde sokak satıcıları ile etkin mücadele için sivil ve resmi giyimli polislerden oluşan ‘Narkotim’ kurulacak. Narkotim, riskli 11 ildeki internet kafeleri tarayacak, okul servisi şoförleri, muhtarlarla temasa geçecek. Kentteki metruk binalar yıkılacak.

- Askere ve öğrenciye uyuşturucu eğitimi verilecek.

- Uyuşturucunun internet üzerinden satışını kontrol etmek için ise ‘Sosyal Medya Timi’ oluşturulacak.

- Aile hekimleri, uyuşturucu ile mücadelede aktif rol oynayacak. Hastasının psikolojik davranışları ve laboratuvar bulgularından şüphelenen aile hekimi, hastayı psikiyatr hekime yönlendirecek ve randevu alacak. Henüz bağımlı düzeyine gelmemiş kullanıcıların tedavisi için devlet hastanelerinin psikiyatri kliniklerinde 15 yataklı tedavi destek servisleri oluşturulacak. Bu sistemle uyuşturucu tedavisi alacak kişinin, izole edilmeden, damgalanmadan genel hastanenin içinde tedavi görmesi amaçlanıyor. Sadece bağımlılık tanısı konulmuş ağır vakalar, AMATEM’e gönderilecek.

- Hastaya her aşamada destek veren, Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı oluşturulacak. Müezzinoğlu, “Burası çözüm merkezi gibi çalışacak ve tedavide kurumlar arasındaki koordineyi sağlayacak. Hastanın doktor randevuları bu hat üzerinden alınacak, aileye de psikolojik destek sağlanacak. Maddi ve sosyal sorunlarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile belediyeler devreye sokulacak” dedi.

Her bakanlığın görevi ayrı

Uyuşturucu İle Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında Sağlık Bakanlığı, Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nın hayata geçirilmesi, aile hekimlerinin sürece entegrasyonunun sağlanması, ayakta ve yatarak tedavi hizmetinin geliştirilmesi, AMATEM ve ÇAMATEM’lerin yeniden yapılandırılmasından sorumlu. İçişleri Bakanlığı, Narkotim kurulması, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyle görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ailelere uyuşturucu kullanımı konusunda eğitim verilmesi, hasta ve ailesine sosyal destek ve yardım sağlanması konusunda yetkili. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uyuşturucu tedavisi görenlere iş ve meslek kursları açılması ve istihdamından sorumlu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kaçakçılığın önlenmesi ve sınır kapılarında getirilecek yeni teknolojik önlemlerden sorumlu.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere ve topluma verilecek uyuşturucu eğitimi ve okul-aile birlikleri ile işbirliği sağlanmasıyla görevli. Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrenci yurtlarında verilecek eğitim, gençlik kampları ve gençlik merkezlerinde bu konuda farkındalık çalışmaları yapacak. Adalet Bakanlığı ise denetimli serbestlik uygulamasının yanı sıra uyuşturucu ile ilgili suçlara ağır yaptırım getirilmesi konusunda çalışma yürütecek.

Bir yılda 230 ölüm

Müezzinoğlu, 2012’de uyuşturucu kullanımı nedeniyle 9 bin 715 kişi tedavi görürken yıl bu rakamın 11 bin 226’ya yükseldiğini belirtti. 2013’te doğrudan uyuşturucuya bağlı ölüm sayısı 230, dolaylı ölüm sayısı ise 416. Müezzinoğlu, ?Ölümlerin daha da artmasını beklemeye tahammülümüz yok. Her yaşanan bir dram. Topyekün mücadele ile gençlerimizi bu illetten kurtarmalıyız” dedi.