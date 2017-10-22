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Uyuşturucuya isotlu kamuflaj işe yaramadı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 35 kilo esrar ele geçirdi

22 Ekim 2017 13:00

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 35 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsünün yakalanmamak için uyuşturucu paketlerinin üzerine yemek yağı ve isot olarak bilinen acı biberi sürdüğü ortaya çıktı.
Kent merkezinde asayiş kontrolü yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim polisleri, durdurdukları otomobilin sürücüsü 39 yaşındaki A.Z.\'nin davranışlarından şüphelendi. Getirilen hassas burunlu narkotik köpeği, \'Coco\' yardımı ile yapılan aramada otomobilin bagajındaki valizler içerisinde 35 kilo esrar bulundu. Zanlının köpekli aramada yakalanmamak için, paketlerin üzerine sıvı yağ ve isot biberi sürdüğü ortaya çıktı. Diyarbakır\'dan geldiği tespit edilen A.Z., Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Buradaki sorgusunda uzun süre gözyaşı döken şüpheli, para karşılığında bu işi yaptığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen İşlemleri tamamlanan A.Z. tutuklandı.

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