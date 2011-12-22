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Uyuşturucuya da prospektüs yaptılar KOCAELİ (A.A)

22 Aralık 2011 22:43

-Uyuşturucuya da prospektüs yaptılar KOCAELİ (A.A) - 22.12.2011 - Kocaeli'de yapılan operasyonda 3'er gramlık, üzerinde uyuşturucu maddenin etkisi hakkında bilgiler yazan özel poşetlerde 30 gram bonzai türü uyuşturucu madde, 228 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro amirliği ekipleri, 41 GC 371 plakalı otomobille İstanbul'dan Kocaeli'deki sokak satıcılarına uyuşturucu madde sevkıyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM otoyolunun Körfez ilçesi mevkisinde içinde 3 kişi bulunan otomobili durdurmak istedi. Polisin, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, iki polis otosuna çarptıktan sonra D-100 karayolu Körfez ışıklar mevkisinde durdurulabildi. Polis, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Ramazan Yıldız (32) ile otomobilde bulunan İlkay B. (25) ve üzerinde Cem Altun ismine düzenlenmiş kimlik bulunan Tolga K'yi (23) gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, 3'er gramlık, üzerinde ''Jamaican Gold Extreme'' ve uyuşturucu maddenin etkisi hakkında bilgiler yazan renkli poşetlerde 30 gram bonzai türü uyuşturucu madde, 228 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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