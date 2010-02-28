‘Uyuşturucuya arkadaş ortamında başladım’

T24 - Tarkan ile birlikte 10 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre, operasyonun aşamaları şöyle gelişti: Narkotik Polis 6 ay boyunca yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından 25 Şubat perşembe akşamı düğmeye bastı, İstanbul’da 10 ayrı adrese baskın düzenlendi. Tarkan’ın İstanbul Ömerli’deki çiftliğine de baskın düzenleyen polis, lüks villayı ve çalışanların yaşadığı evleri didik didik aradı. Ünlü şarkıcı arama yapan polislere sık sık “Benim hiçbir suçum yok. Burada bir şey bulamazsınız” diye konuştu.





Esrarı kendi verdi



Evde yaptığı çalışmalar sonucu hiçbir suç unsuruna rastlamayan polis, Tarkan’a “Bizim aramalar sırasında bir şey bulmamamız çok önemli değil. Biz sizi uzun bir zamandır izliyoruz. Uyuşturucu kullandığınıza dair elimizde yeteri derecede delil ve bilgi var. Bize yardımcı olursanız sizin için daha iyi olur” dedi. Bunun üzerine Tarkan, evinin bir köşesinde sakladığı ahşap küçük bir sandığı getirerek polisin önünde açtı, içindeki 12.5 gram esrarı polise teslim etti. İlk defa gözaltına alınan Tarkan, parmak izi alınıp sabıka fotoğrafı çektirdi. Hem kokain hem de esrar kullandığı tespit edilen Tarkan hakkında sadece “Uyuşturucu kullanmak” suçundan işlem yapılacak. Ünlü şarkıcı polislere uyuşturucuya arkadaş ortamında alıştığını belirterek “Birkaç kez bırakmaya çalıştım ancak başaramadım” dedi.





Sosyetede torbacı paniği



“Sosyete torbacısı” olarak gözaltına alınan uyuşturucu satıcıları Abdülmelik Geniş ile Selman Güngör Şener’in uyuşturucu servisi yaptığı kişileri tespit etmeye çalışan polisin önümüzdeki günlerde aralarında iş ve sanat camiasından birçok kişiye uyuşturucu kullanmak suçundan operasyon yapacağı öne sürüldü. Gözaltındaki işlemleri süren magazin gazetecileri ile işadamları hakkında “uyuşturucu kullanmak” ve “uyuşturucuya yer temin etmek” suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.





Kıymalı pide yedi



İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tek koğuşlarda tutulan şüphelilere öğle ve akşam nezarethane yemekhanesinden çıkan yemekten verildi. Hafta sonunu nezarethanede geçiren Tarkan, dün sabah kahvaltısında kepekli tost yerken yanında çay içti. Öğle yemeğinde ise kıymalı pide yedi. Gözaltındaki şüpheliler dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden üç ayrı sivil araçla çıkartılarak Haseki Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yaklaşık 1 saat sonra yeniden emniyete getirildi.





Ferdi Tayfur: İftira atıldı



Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alan Ferdi Tayfur da Tarkan’ı korudu: “Bence bu işte iftira, sahtekarlık var. Benim bildiğim Tarkan iyi bir çocuktur, şöhreti kaldıran birisidir. Benim de başıma çok iftiralar geldi, konuşursam gündem değişir ama konuşmam çünkü o iftira atanların hepsi öldü. Tarkan’ın kişiliğini çok beğeniyorum ancak etrafındaki insanlardan darbe aldı. Ayrıca yapabilir bu onun zevkidir. Ama Tarkan satıcılık yapacak bir insan değil.”





Rusya’daki hayranları şokta



Gözaltına alınışı tüm dünya basınında yer alan Tarkan’ın uyuşturucu kullandığı haberi, büyük bir hayran kitlesinin bulunduğu Rusya’da şok etkisi yarattı ve buradaki hayranlarını çok üzdü. Birçok basın-yayın kuruluşu tarafından Tarkan’ın gözaltına alınması flaş haber olarak verirken, ünlü şarkıcıyla ilgili haber de internet sitelerinde en çok okunan haber oldu. Bazı haber siteleri ise haberi okuyucularına Tarkan’ın bir uyuşturucu partisinde yakalandığı şeklinde yansıtırken, bazı televizyon kanalları ise, İstanbul’daki muhabirlerine konu ile ilgili olarak canlı bağlantı yaptı.





Tarkan’ın annesi: Oğlum uyuşturucu kullanmaz



Megastar’ın uyuşturucu suçundan gözaltına alınması, akrabaları arasında da büyük üzüntü yarattı. Tarkan’ın amcası oğlu ve halası oğlu VATAN’a konuştu:



Muammer Tevetoğlu (Amcasının oğlu): Her koyun kendi bacağından asılır ama yine de çok üzüldük. Tarkan öyle bir insan olamaz. Biz ne olursa olsun onun arkasındayız. Hatalar insanlar içindir. Biz yine de Tarkan’la gurur duyuyoruz.



Cevahir Tevetoğlu (Halasının oğlu): Biz Tarkan’a böyle bir şeyi konduramayız. Tarkan’ın yanında 80 kişi var onlardan biri yapmış olabilir ama Tarkan olamaz. Duyunca şoke olduk. Hiçbirimiz inanmıyoruz çünkü Tarkan inançlı bir insandır. O uyuşturucu madde şoförü ya da başka birinindir. Bu işte bir komplo da olabilir, onu kıskananlar yapmıştır. Tarkan’ın haberi bile yoktur. Biz onunla hep gurur duyduk, hala da duyuyoruz. Tarkan bizim yüzümüzü kızartmaz. Annesiyle (Neşe Tevetoğlu) de konuştum. ’Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. Bu işte bir komplo var. Onunla gurur duymaya, ona güvenmeye devam edin’ dedi. Anneme babama bile Tarkan’a güvendiğim kadar güvenmem.”





Ünlü birinin uyuşturucu haberi, kötü mesaj



Psikiyatrist Dr. Nihat Kaya, ünlü bir kişinin uyuşturucudan yakalanmasının hayranları arasında nasıl bir etki yaratacağını anlattı:



- Ailesinde de bu tarz kullanıcı varsa ve de kendisi de genetik olarak buna yatkınsa aynı zamanda model aldığı sanatçı bunu yapıyorsa çocuk ve gençlerde bu eğilimi pekiştirebilir.



- Bu maddelerin çok zararlı ve kötü olduğunu duyan ya da sonradan öğrenen hayran kitlesinde bu büyük bir hayal kırıklığı ve şok etkisi yaratabilir. Onlar da travmalar yaratır ve o sanatçıdan ciddi anlamda uzaklaşırlar.



- Uyuşturucu kelimesinin anlamını bilmeyen hayranlarında ise merak uyanır. Nedir bu kokain esrar diye merak eder ve araştırmaya başlar. Bunların bir kısmı kötü olduğunu fark edip hem o maddelerden hem de Tarkan’dan uzaklaşır. Ama bir kısmı da merak edip “Bu bizim idolümüz, örnek aldığımız sanatçı. Bu kötü bir şey yapmaz” diye düşünüp dener.





