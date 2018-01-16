Uyuşturucuya 3 gözaltı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, polisin \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçan ve takip sonucu yakalanan otomobildeki 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçarken attığı poşette ve üst aramalarında esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevini yürütürken, Umurbey Mahallesi\'nde, şüphe üzerine bir otomobili durdurup kontrol etmek istedi. Ancak, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, uyarıya rağmen kaçtı. Polis ekipleri takip sonucu otomobili durdurdu. Araçtaki R.K. (22), V.T. (27) ve H.Ö. (23) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin takip sırasında aracın penceresinden attığı poşet de kontrol edildi. Poşette 64 uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilerin üst aramasında 1 uyuşturucu hap ve 6 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüphelilerin evleri de kontrol edildi. V.T.\'nin Zafer Mahallesi\'ndeki evinde yapılan kontrolde, 2 gram esrar, \'Kristal\' tabir edilen 1 gram uyuşturucu madde ve bu uyuşturucu maddeleri kullanmaya yarayan 2 aparat ele geçirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. ve V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.K. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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