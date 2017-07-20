Uyuşturucusu çalındığı için polisi arayan satıcı, tutuklandı

Florida'da, 35 yaşındaki uyuşturucu satıcısı David Blackmon uyuşturucu stoğunun çalındığını bildirmek için polisi aradı. Ardından polis tarafından tutuklandı.

Independent'ın haberine göre Florida'da, 35 yaşındaki uyuşturucu satıcısı David Blackmon uyuşturucu stoğunun çalındığını bildirmek için polisi aradı. Ardından polis tarafından tutuklandı.

Polislere arabasını soyan bir hırsızın arabasında bulunan 50 dolar ile birlikte ciddi miktarda kokaini de aldığını söyleyen Blackmon uyuşturucu satıcılığından ve tutuklanmaya şiddet göstermeden direnmek suçlamasından tutuklu olarak yargılanacak.