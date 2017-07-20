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Dünya

Uyuşturucusu çalındığı için polisi arayan satıcı, tutuklandı

Blackmon, uyuşturucu satıcılığından ve tutuklanmaya şiddet göstermeden direnmek suçlamasından tutuklu olarak yargılanacak

20 Temmuz 2017 23:03

Florida'da, 35 yaşındaki uyuşturucu satıcısı David Blackmon uyuşturucu stoğunun çalındığını bildirmek için polisi aradı. Ardından polis tarafından tutuklandı. 

Independent'ın haberine göre Florida'da, 35 yaşındaki uyuşturucu satıcısı David Blackmon uyuşturucu stoğunun çalındığını bildirmek için polisi aradı. Ardından polis tarafından tutuklandı. 

Polislere arabasını soyan bir hırsızın arabasında bulunan 50 dolar ile birlikte ciddi miktarda kokaini de aldığını söyleyen Blackmon uyuşturucu satıcılığından ve tutuklanmaya şiddet göstermeden direnmek suçlamasından tutuklu olarak yargılanacak. 

 

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