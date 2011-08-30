-Uyuşturucunun şifresi ''bayram şekeri'' AKSARAY (A.A) - 30.08.2011 - Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda 180 kilo kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için uyuşturucuya aralarında ''bayram şekeri'' dedikleri bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak, İran, doğu ve güney doğu illerinden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul, İzmir ve Avrupa ülkelerine sevk edileceği bilgisini ulaştı. Soruşturma başlatan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin aralarında ''bayram şekerlerini yetiştirelim'' dediklerini belirledi. Narkotik ekipleri, zaman kaybetmeden operasyon için harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı özel tasarlanmış lüks bir minibüsü takibe alan ekipler, Aksaray - Adana karayolu Taşpınar beldesinden Aksaray istikametine doğru yoğun trafikte aracı izlemeyi sürdürdü. Polisin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçan minibüs, polis ekipleri tarafından önünün kesilmeye çalışıldığını fark edince ters istikamete dönüp yoluna devam etti. Polis, aracı havaya ve lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Önü çevrilen minibüs güçlükle durdurulabildi. Araçta yapılan aramalarda paketlenmiş 85 adet toplam 180 kilo kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Ö.O. (35), F.G. (32) ve Z.A. (26) gözaltına alındı. -Aksaray emniyet müdürü- Aksaray Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, şüphelilerin uzun süre Aksaray güzergahından geçmek istemediğini ve E-90 karayolundaki bir dinlenme tesisinde beklediklerini söyledi. Kaçan şüphelilerin, yaşanan kovalamacanın ardından yakaladığını belirten Böğürcü, araçta yüklü miktarda kubar esrarın ele geçirildiğini kaydetti. Bundan sonra da başarılı çalışmalarının devam edeceğine inandığını vurgulayan Böğürcü, ''Durmak yok yola devam'' dedi.