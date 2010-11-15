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Dünya

UYUŞTURUCUNUN ROTASI DEĞİŞTİ NEW YORK (A.A)

15 Kasım 2010 17:06

-UYUŞTURUCUNUN ROTASI DEĞİŞTİ NEW YORK (A.A) - 15.11.2010 - Amerikalı detektiflerin belirlemelerine göre Güney Amerikalı uyuşturucu şebekeleri, satın aldıkları eski büyük jet uçaklarına kokain yükleyerek Avrupa'ya sevkediyor.  AP'nin haberine göre ABD'de süren davalarda ortaya çıkan bu güzergah kullanılarak, uyuşturucu, Atlas Okyanusu geçilerek Batı Afrika'ya getiriliyor, oradan da Avrupa'ya gönderiliyor.  ABD'deki mahkemelerde yargılananlardan biri, bu türden 6 sefer yaptığını belirtirken, bir diğeri de 6 uçağa sahip olduğunu itiraf etti.  Kaçakçılar, okyanus üzerinde radar taramasının olmamasından yararlanarak, uyuşturucuyla doldurdukları büyük uçakları, tespit edilmeden, Atlas okyanusunun diğer yakasına geçirebiliyor. Bu konudaki ilk uyarı, geçen yıl sonunda BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından yapıldı. Bu uyarı, Afrika ülkelerinden Mali'de, Okyanusun diğer yakasından gelmiş ve uyuşturucu dolu bir uçağın yakalanması üzerine yapılmıştı.

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