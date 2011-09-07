-Uyuşturucu kaçakçılığı çetesi çökertildi PANAMA CITY (A.A)- 07.09.2011 - Kolombiya'dan Panama'ya, Panama'dan da Kuzey Meksika ve ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen büyük bir uyuşturucu çetesinin çökertildiği ve 80 kişinin tutuklandığı bildirildi. Panama'da uyuşturucuyla mücadelede görevli savcı Javier Caraballo, Panama ve Kolombiya vatandaşı 80 kişinin Orta Amerika ülkelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla tutuklandığını söyledi. Savcı Caraballo, uyuşturucu kaçakçılarının son 2 yılda 18 ton kokaini Karayipler üzerinden taşıdıklarının tahmin edildiğini ve uyuşturucu kaçakçılığının Kolombiya Devrimci Silah Güçleri'ne (FARC) bağlı çeteler tarafından yapıldığını kaydetti. Son yıllarda uyuşturucu çeteleri, kaçakçılık ve kapa para aklama faaliyetlerini Orta Amerika'da sürdürüyor.