T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uyuşturucu kaçakçılığı çetesi çökertildi PANAMA CITY (A.A)

07 Eylül 2011 07:05

-Uyuşturucu kaçakçılığı çetesi çökertildi PANAMA CITY (A.A)- 07.09.2011 - Kolombiya'dan Panama'ya, Panama'dan da Kuzey Meksika ve ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen büyük bir uyuşturucu çetesinin çökertildiği ve 80 kişinin tutuklandığı bildirildi. Panama'da uyuşturucuyla mücadelede görevli savcı Javier Caraballo, Panama ve Kolombiya vatandaşı 80 kişinin Orta Amerika ülkelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla tutuklandığını söyledi. Savcı Caraballo, uyuşturucu kaçakçılarının son 2 yılda 18 ton kokaini Karayipler üzerinden taşıdıklarının tahmin edildiğini ve uyuşturucu kaçakçılığının Kolombiya Devrimci Silah Güçleri'ne (FARC) bağlı çeteler tarafından yapıldığını kaydetti. Son yıllarda uyuşturucu çeteleri, kaçakçılık ve kapa para aklama faaliyetlerini Orta Amerika'da sürdürüyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24