Uyuşturucudan serbest kaldı, hırsızlıktan tutuklandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN Besni İlçesi\'nde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan 20 yaşındaki Osman K., bir evden çalınan ziynet eşyasını kuyumcuda bozdurmak isterken yakalanıp, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta bir parkta denetim yaparken Osman K.\'yı \'uyuşturucu madde satmak\' suçlamasıyla gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Osman K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Yeni Besni Mahallesi\'nde Gülsüm Ü.’ye ait evde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili çalışma yapan polis, şüphelinin Osman K. olduğunu belirledi. Ekiplerin takibe aldığı Osman K., ziynet eşyasını kuyumcuda bozdurmak isterken gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Osman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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