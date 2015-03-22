Uyuşturucudan ölümler bir önceki yıla göre, 4 kat arttı

2014 yılında uyuşturucudan ölüm bir önceki yıla göre 4 kat artarak 648 oldu. Uyuşturucunun en küçük kurbanı 13 yaşındaki bir çocuk oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ‘2014 Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre, 2014 yılında 232 kişinin doğrudan, 416 kişi dolaylı olmak üzere toplam 648 kişinin uyuşturucudan hayatını kaybetti. Ölenlerden 1’i 13 yaşında, 26’sı 15-19, 54’ü 25-29, 25’i 30-34, 27’si 35-39, 26’sı 40-44, 8’i 45-49, 6’sı 50-54, 5’i 55-59, 3’ü 60-64 yaş aralığında. 2’si 65 yaşından büyük, 5’nin ise yaşının bilinmediği belirtiliyor. Uyuşturucu madde kullanıcılarının yüzde 69,74’ü ilköğretim mezunu, yüzde 66,49’unun hiç evlenmediği ve yalnız yaşayanlardan oluşuyor. 2013 yılı uyuşturucu raporunda ise toplam ölüm sayısı 162 kişi olarak verilmişti.

CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven uyuşturucu kullanımında artışın şiddet olaylarına etkisini Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanına uyuşturucu soruları yöneltti. 2014 yılı Emniyet’in uyuşturucu raporundan sayısal verileri de paylaşan Güven’in soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

“Ülkemiz dünyada en fazla eroin yakalayan ülkedir. Ülkemiz 2012 yılında AB ülkeleri ve Türkiye sıralamasında açık ara farkla en fazla eroin ve ikinci en fazla esas yakalayan ülkedir. Bu da oldukça fazla miktarda eroin ve esrarın da yakalanamadığını düşündürmektedir.

Zete'de yer alan habere göre, 2013 yılında kullanım amaçlı yakalan eroin miktarı 206 kg, esrar 6889 kg, ekstazi 47.311 kg, kaptagon 32.325 kg (2012 yılında 5.536 kg), ve sentetik kannaboid (bonzai) de 132kg (2012 yılında 34 kg) olarak belirtilmiştir.

2011 yılında 26 ilde, 2012 yılında 43 ilde, 2013 yılında da 70 ilde sentetik kannabinoid (bonzai) yakalandığı belirtilmiştir. Raporda “Esasında bulunabilir ve yaygınlık birbirine paralel seyretmiş, az maliyetli ve kolay üretim fiyatlardaki ucuzluğu, fiyatlardaki ucuzluk ise yaygın kullanım ve bulunabilirliği beraberinde getirmiştir” denilmektedir.

2014 yılında erkeklerin en az 281 kadın öldürdüğü, 109 kadın ve kız çocuğuna tecavüz ettiği veya tecavüz girişiminde bulunduğu, 560 kadını yaraladığı, 140 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu belirtilmektedir.

Bağımlılık yapan madde kullanımının yoksunluk nedeniyle ya da madde ile etkisi ile şiddete yol açtığı bilindiğine göre:

1) 2012, 2013 ve 2014 yıllarında şiddet uygulamaktan dolayı tutuklanan, hüküm giyen ve cezaevine gönderilen kişilerin cinsiyeti ve madde bağımlılığı durumu nedir?

2) 2012, 2013 ve 2014 yıllarında kadınları yaralamaktan ve darp etmekten tutuklanan, hüküm giyen ve cezaevine gönderilen kişilerin cinsiyeti ve madde bağımlılığı durumu nedir?

3) 2012, 2013 ve 2014 yıllarında kadınlara veya çocuklara cinsel tacizden tutuklanan, hüküm giyen ve cezaevine gönderilen kişilerin cinsiyeti ve madde bağımlılığı durumu nedir?

4) Madde bağımlısı hükümlülere yönelik gerek mahkûmiyetleri sırasında gerekse tahliye sonrasında alına önlemler nelerdir? Rehabilitasyonları nasıl sağlanmaktadır?