Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 İranlı tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan 2 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, satışa hazır halde 19.3 gram, 18 çıkı esrar ile üzerinde esrar logosunun bulunduğu bir tişört ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.



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