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Uyuşturucudan aranan zanlı yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle hakkında yakalamana kararı bulunan Ş

08 Ekim 2018 18:58

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle hakkında yakalamana kararı bulunan Ş.Ö., evinde 256 gram skunk adlı uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ş.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Didim\'de uyuşturucu sattığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Ş.Ö.\'nün yakalanması için polis çalışma yaptı. Bu sabah Ş.Ö.\'nün, Fevzipaşa Mahallesi\'ndeki evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 256 gram skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan Ş.Ö., gözaltına alındı. Emniyette götürülen Ş.Ö., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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