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Uyuşturucu zanlıları adliyede

İstanbul'daki narkotik operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da bulunduğu 35 kişi adliyeye sevk edildi

28 Ocak 2013 12:59

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Beşiktaş, Şişli, Etiler ve Ulus bölgesinde ''torbacılara'' yönelik 3 gün önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 35 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 
Polisin 9 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu, 3 gün önce bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 42 kişiden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Çağatay Ulusoynarkotikgözaltıuyuşturucu

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