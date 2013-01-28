Uyuşturucu zanlıları adliyede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Beşiktaş, Şişli, Etiler ve Ulus bölgesinde ''torbacılara'' yönelik 3 gün önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 35 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Polisin 9 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu, 3 gün önce bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 42 kişiden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.