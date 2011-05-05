-UYUŞTURUCU VE YASADIŞI GÖÇTE TÜRKİYE KİLİT ÜLKE BRÜKSEL (A.A) - 05.05.2011 - AB polis teşkilatı Europol'ün 2011 yılı Organize Suç Tehdit Değerlendirme raporuna göre uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığında Türkiye kilit rol oynuyor. AB'ye en fazla eroinin Afganistan'dan, Türkiye ve Balkan ülkeleri yoluyla geldiği belirtilen raporda, arz yollarını çeşitlendirmeye çalışan grupların son yıllarda Türkiye'ye uğramadan Karadeniz rotası adı altında İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Romanya ya da Baltık ülkeleri üzerinden uyuşturucu sevkine ağırlık verdiği kaydedildi. Europol'e göre Batı Afrikalı uyuşturucu şebekeleri ise ağırlıklı olarak İstanbul üzerinden havayoluyla İskandinav ülkelerini hedef alıyor. Organize Suç Tehdit Değerlendirme raporunda, "Türk ve Arnavutça konuşan çetelerin, AB içine ve dışına eroin ticaretinde en fazla göze çarpan suç grubu olmayı sürdürdüğü, Türk suç örgütlerinin Batı Balkan ülkelerinde eroin depoları oluşturduğu ve buralarda dağıtım için yerel grupları kullandığı" kaydedildi. Rapora göre eroin kaçakçılığı yapan Türk gruplar ellerindeki malı ağırlıklı olarak Hollanda ve Belçika'da üretilen sentetik haplarla takas ederek, bunları dağıtılmak üzere Türkiye'ye gönderiyor. Europol'a göre son dönemde eroin ticaretinde etkinliğini artırmaya çalışan Pakistanlı gruplar ise Türk çetelerini baypas ederek İspanya üzerinden Avrupa'ya eroin sokarken, "Türk suç örgütlerinin Fas'ta aktif hale geldiklerine dair işaretlerin, gelecekte eroin ticaretinde bu rotanın daha büyük rol oynayabileceğine" işaret ediyor. -"YASA DIŞI GÖÇTE ANA BAĞLANTI NOKTASI TÜRKİYE"- Europol raporunda, Avrupa'ya yasa dışı göçte Türkiye'nin "ana bağlantı noktası" olduğu ve insan kaçakçılarının ağırlıklı olarak Türk-Yunan sınırına yoğunlaştığı belirtildi. Raporda, "Ortadoğu ve Asya'dan göçmenler için doğal giriş kapısı olması yanında Türkiye şimdi Kuzey ve Batı Afrikalıklar dahil birçok farklı kökenli göçmenin AB'ye son adım noktası oldu. Coğrafi konumu, tarihi kaçakçılık rotalarının mevcudiyeti ve giriş vizesi almanın göreceli olarak kolaylığı, Avrupa'ya yönelen Türkiye'yi yasa dışı göçte ana bağlantı noktası haline getirdi" denildi. Europol'e göre Avrupa'ya insan kaçakçılığına en fazla Çinli, Türk, Arnavut, Hindistanlı, Iraklı ve Rus organize suç grupları dahil oluyor. Raporda, Avrupa'ya yasa dışı göçte Türkiye'nin ana merkez haline gelmesinin diğer kaçakçılık alanlarında uzmanlaşmış Türk gruplarını bu alana daha fazla yöneltebileceği değerlendirmesi yapıldı. Europol raporunda, Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen ortak vize alanına dahil olması halinde yasa dışı göçte Türk-Yunan sınırındaki baskının hafifleyebileceği ve bunun yerine Türkiye-Bulgaristan sınırının ve Karadeniz'in hedef haline geleceği ifade edildi.