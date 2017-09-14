Uyuşturucu uygulamasında silah sesi paniğe yol açtı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uyuşturucu denetimi yapan ekiplerin olduğu bölgede silah sesi duyulması polisi alarma geçirdi.

Merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi\'nde Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 17.00 sıralarında uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapmaya başladı. Önceki yıllarda sık sık terör eylemleri yapılan mahalledeki uygulama sırasında silah sesleri yükseldi. Polislere yönelik ateş açıldığı bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Zırhlı araçlar ve Özel Hareket Timleri\'nin sevk edildiği bölgede yapılan incelemede saldırının polise yönelik olmadığı anlaşıldı. Ancak ara sokakta silah sıkan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik bölgede arama çalışması sürdürülüyor.



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