Uyuşturucu torbalarını atıp, İran'a kaçtılar

VAN, (DHA)- VAN\'ın İran sınırında bulunan Başkale ilçesi kırsalında jandarmadan kaçıp İran tarafına geçen 2 kişinin araziye attığı torbalarda 30 kilo 670 gram toz esrar ve 2 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi.

Başkale ilçesi Sualtı Piyade Sınır Karakol Komutanlığı ekipleri, sırtlarında torba bulunan 2 kişinin İran tarafından Türkiye\'ye geçtiğini fark etti. Bunun üzerine operasyon düzenlendi. Jandarmayı gören şüpheliler sırtlarındaki torbaları atıp, İran sınırına kaçtı. Kontrol edilen torbalarda 30 kilo 670 gram toz esrar ile 2 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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