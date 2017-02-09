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'Uyuşturucu ticareti'yle suçlanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı

Ö.C gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

09 Şubat 2017 15:02

Hakkındaki 'uyuşturucu ticareti yapma' suçlaması nedeniyle açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklandı.

Savcılığın itirazı sonucu Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrasında gözaltına alınan Ö.C, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden sonra Bakırköy Adliyesine götürüldü.

Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Ö.C, tutuklanarak cezaevine götürüldü. Açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, önceki gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın dün yaptığı itiraz sonucu, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmış ve Ö.C. yeniden gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sonrasında açığa alınan müdür yardımcısı Ö.C. hakimlik ifadesinde, “Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Bugüne kadar hiçbir suça karışmadım. Uyuşturucu ticaretiyle ilgili herhangi bir ilgi ve alakam yoktur. Ali isimli şahıstan banka kredisi çekmek suretiyle Başakşehir'de bir ev aldım. Tapu üzerime yapıldı. Fiilen kullanmadım. Benim için kiraya vereceğini söylemişti. Uyuşturucu madde bulundurduklarını duyunca şüphelileri bizzat ben yakalattım.” demişti.

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Uyuşturucu ticaretiİstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı

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