'Uyuşturucu ticareti'yle suçlanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı

Hakkındaki 'uyuşturucu ticareti yapma' suçlaması nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Ö.C'nin açığa alındığını duyurdu.

DHA'nın aktardığına göre, Atatürk Havalimanı'nda yakalanan bir uyuşturucu kuryesiyle bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine polis baskını yapıldı. Baskın yapılan evlerden birinde sentetik bir uyuşturucu olan bonzai ele geçirildi.

Söz konusu evin kim tarafından kiraladığını araştıran polis, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö. C.'nin adına ulaştı. Operasyonda gözaltına alınan Ö. C. bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi. Savcı Ö.C'yi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Mahkeme, Ö.C.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Adli işlemlerin sonucu beklenecek

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan Emniyet Müdür Yardımcı Ö.C'nin açığa alındığını, adli işlemlerin sonucunun bekleneceğini açıkladı.