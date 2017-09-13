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Uyuşturucu ticaretine suçüstü

KAYSERİ, (DHA) - İSTANBUL'dan Kayseri'ye yolcu otobüsü ile gelen 2 kişinin valizlerinde yapılan aramada 2 kilo 165 gram bonzai ele geçirildi

13 Eylül 2017 22:50

KAYSERİ, (DHA) - İSTANBUL\'dan Kayseri\'ye yolcu otobüsü ile gelen 2 kişinin valizlerinde yapılan aramada 2 kilo 165 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satın alacak G.A. da suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin şehirler arası otobüs terminalinde yaptığı çalışmada İstanbul\'dan Kayseri\'ye gelen A.K. (22) ve H.İ.E.\'nin (20) valizinde arama yapan polis, alüminyum folyo içerisinde streç naylona sarılı halde 2 kilo 165 gram gelen sentetik bonzai ele geçirildi. Operasyon devamında İstanbul\'dan gelen uyuşturucuyu alacak N.A. (32) isimli kadın ve eşi G.A. (30) polis tarafından yakalandı. Emniyete götürülen 4 kişiden N.A. işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer üç kişi ifadelerinin ardından adliyeye gönderilecek.

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