Uyuşturucu ticaretine iki tutuklama

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis tarafından adliyeye sevk edilen Emre Esen (21) ile Cumali Yıldırım (24), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında Emre Esen\'in uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyip takipe aldı. Takip sırasında sivil ekipler iddiaya göre Emre Esen\'in bir kişiye 2 paket bonzai sattığını belirleyip gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ise yaklaşık 6 gram daha bonzai ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise 3 paket bonzai ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Yapılan soruşturma sırasında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Cumali Yıldırım\'da gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheli savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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