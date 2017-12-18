Uyuşturucu ticaretine iki gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, İsmail Ç. ve Oğuzhan Y. esrarla yakalanıp gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün sokak aralarında uyuşturucu satan kişilere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen İsmail Ç. ve Oğuzhan Y.\'nin üzerinde ve evlerinde toplam 90 gram satışa hazır esrar maaddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 1175 lira para ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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