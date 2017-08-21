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Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ve Karabağlar ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından yakalandı

21 Ağustos 2017 18:47

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ve Karabağlar ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 13 ila 15 Ağustos arasında bir dizi operasyon düzenledi. Her iki ilçede gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda; M.M. (35), M.Ç. (20), M.A. (28), M.A. (34) ve B.K. (31) yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise toplam 9 kilo 16 gram esrar, satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 83 gram metamfetamin maddesi, 150 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 3 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir\" denildi.

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