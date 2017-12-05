Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7 ay hapis

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklu yargılanan Ersoy Demir, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ersoy Demir, geçen Mart ayında Tabaklar Mahallesi\'ndeki evine yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalandı. Tutuklanan Demir, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasında, hâkim karşısına çıktı. Son sözü sorulan sanık, \"Hakkımda ifade veren ve benden uyuşturucu satın aldıklarını ifade eden tanıklar da en az benim kadar suçludur\" dedi. Suçu işlediği kanaatine varılan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.