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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda gözaltına alınan Bahri Y

11 Nisan 2018 18:45

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda gözaltına alınan Bahri Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Bahri Y.\'yi takibe aldı. Temel B.\'ye 1 gram bonzai satmak isteyen Bahri Y., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Temel B.\'nin 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunması üzerine şüpheli Bafra Cezaevi\'ne gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bahri Y., ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli  \'uyuşturucu ticareti\' suçundan tutuklandı.

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