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Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevkedildi

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevkedildi

08 Eylül 2017 14:29

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevkedildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 adrese eş zamanlı operasyonunda E.S (42), O.Ç (34), M.K (32), O.A (27), S.D (26) ve E.E (39) yakalandı. Zanlıların yapılan üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır halde paketlenmiş 25 gram metemfetamin ve esrar, 2 hassas terazi, 3 tabanca ve bu silahlara ait 60  fişek ve yine uyuşturucu ticaretinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden E.S, O.Ç. ve M.K. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevkedildi. 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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