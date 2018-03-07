Uyuşturucu ticaretinde sevgili gibi yazışarak şifreleme sistemi geliştirmişler

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da 6 yıl önce yaptıkları eroin nakli operasyonu kapsamında tutuklu yargılanan eski astsubay Abdulselam Irtak ile suçu beraber işledikten sonra beylik tabancası ile intihar eden astsubay arkadaşı Özgür Y., uyuşturucu ticareti sırasında aralarındaki yaptıkları konuşmaları 2 sevgili arasında geçen konuşmalara benzeterek şifreleme sistemi geliştirdikleri ortaya çıktı.

Bolu’da, polisin 6 yıl önce düzenlediği uyuşturucu operasyonunda eroin naklettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Abdulselam Irtak’ın tutuklu yargılanmasına başlandı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklu yargılanan Abdulselam Irtak, tutuklu bulunduğu Van M Tipi Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada Irtak yaptığı yazılı savunmasını okudu. 6 yıla yakın süredir firari olan ve geçen Haziran ayında yakalanan Irtak, suçlamaları kabul edip etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ifade ederek yaptığı savunmasında şöyle dedi:

“Uyuşturucu sevkiyatı sırasında Bolu\'da yakalanınca beylik tabancası ile intihar ettiği öne sürülen kurye astsubay Özgür Y. bana ulaştı. Onu, astsubay olarak çalıştığım Van\'ın Gürpınar ilçesinden tanıyorum. Benim yanıma geldiğinde memleketinde bir ev inşa ettirdiğini bu nedenle maddi problemler yaşadığını söyledi. Uyuşturucu madde nakletmek istediğini ifade ederek, kendisine yardımcı olmamı söyledi. Esnaf olduğu ve benden araç aldığı için tanıdığım H.S de uyuşturucu madde nakledecek birini aradığını söyleyince aklıma Özgür geldi. Her ikisi arasında kefil konumunda bulundum.\"

Irtak, her iki tarafı da ikna edip anlaşmalarını sağladığını söyleyerek şöyle devam etti:

\"H.S. beni arayarak, uyuşturucu nakli için hazır olduğunu söyledi. H.S\'nin kardeşi T.S. ile bir camide akşam namazı öncesinde buluşmak için anlaştık. Söylendiği saatte caminin önüne gittiğimde bana malları bordo renkli bir otomobille getirip teslim ettiler. Zannedersen uyuşturucu maddeler 4-5 valiz içindeydi. Ben valizleri alıp kendi aracıma koydum. Daha sonra valizleri Özgür ve Zeynal\'a teslim ettim. Tarafların bir araya getirilmesi karşılığında 10 bin euro alacaktım. H.S. ile Özgür ise 100 bin TL alacaktı.\"

2 SEVGİLİ GİBİ KONUŞMUŞLAR

Bu arada mahkeme başkanı araya girerek, sanığın Özgür Y. ile mesajlaşmalarının iki sevgili arasındaki diyaloglara benzediğini ifade ederek sebebini sordu.

Aralarında iki sevgiliymiş gibi konuşarak bir şifre yöntemi geliştirdiklerini aktaran Irtak, \"Dosya içinde bulunan ve bir kadınla erkek arasında yazılan mesajlaşma izlenimi uyandıran mesaj içeriklerinin Özgür Y. ile aramda yazıldığı doğrudur. Bu ifadeler şifreli ifadelerdir. Uyuşturucu nakline ilişkin bu mesajları yazmıştık. \'Gelinlik baktın mı?\' mesajı, eskort araç temin edip etmediğimi öğrenmek, yine \'3 yeni ayakkabı hazırla.\' şeklindeki mesaj nakil sırasında kullanılmak üzere cep telefonu temin edilmesi, \'Özledim aşkım\', \'Nerede kaldın?\' ve \'Yemeğe gelecek misin?\' gibi ifadeleri içeren mesajlar da nerede olduğunu anlamak için yazılan şifreli mesajlardı. 6 yıldır firari olmamın sebebi sağlık problemlerimdir. Tahliyemi talep ediyorum.\" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, ifadede adı geçen H.S. ile T.S. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.