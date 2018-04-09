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Uyuşturucu ticareti yapan 4 sanığa hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan ayrı ayrı yargılanan, aralarında ev kadını ve işçilerin de bulunduğu tutuksuz 4 sanığa, 2 yıl ile 15 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

09 Nisan 2018 17:04

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan ayrı ayrı yargılanan, aralarında ev kadını ve işçilerin de bulunduğu tutuksuz 4 sanığa, 2 yıl ile 15 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kayseri\'de, 10 Mayıs 2017 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, para karşılığı uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Gülizar Ç. (48) ile kızı Yağmur Y. (20) ve oğlu Murtaza Y.\'yi (13) evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçen yılın 17 Haziran günü meydana gelen olayda ise merkez Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı\'nda kırmızı ışık ihlali yapan, Kayseri plakalı aracın sürücüsünü takip eden polis ekipleri, işçi Sezer Y. (28), Ahmet Y. (24) ve Ömer M.\'yi (25) gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarında, uyuşturucu ticaretinde kullanılan alüminyum folyo ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ayrı ayrı görülen davalarda Gülizar Ç. ve kızı Yağmur Y. ile işçi Sezer Y., Ahmet Y. ve Ömer M. hazır bulundu. Gülizar Ç.\'nin oğlu Murtaza Y. ise duruşmaya katılmadı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Uyuşturucu ticareti yapmadıklarını iddia eden Gülizar Ç., \"Hakkımda yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. Bazen uyuşturucu kullanırım; ama kesinlikle satışını yapmıyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan Sezer Y.\'yi 15 yıl 7 ay hapse ve 1000 TL\'lik para cezasına, Ahmet Y. ile Gülizar Ç.\'yi 8\'er yıl 4\'er ay hapse ve 1660 TL\'lik para cezasına çarptırdı. Heyet, Yağmur Y.\'yi \'uyuşturucu kullanıcısı olmak\'tan 2 yıl hapisle cezalandırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, M.Y. ve Ömer M.\'nin de \'delil yetersizliği\'nden beraatlerini istedi.

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