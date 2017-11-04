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Uyuşturucu ticareti şüphelisi kadının evinde 29 kilo esrar bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 45 yaşındaki Fadimana D

04 Kasım 2017 18:26

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 45 yaşındaki Fadimana D.\'nin 2 evinde yapılan aramada 29 kilo esrar ele geçirildi. 
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibi ardından Fadimana D.\'ye ait olduğu belirtilen merkez Karatay İlçesi\'nde bulunan iki farklı eve baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda farklı yerlere gizlenen 28 paket halinde yaklaşık 29 kilo kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.Gözaltına alınan Fadimana D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polisteki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Fadimana D. daha sonra \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.  

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