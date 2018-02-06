Uyuşturucu ticareti şüphelileri 14 bin lira ile yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, üst ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu ve ticaretinden elde edildiği belirlenen 14 bin lira ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik planlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, polis, S.E (34) ve T.A\'yı (51) gözaltına aldı. Yakalanan 2 kişinin ev ve üst aramasında 90 gram metamfetamin, 9.40 gram eroin, 2.35 gram bonzai, uyuşturucu satışında kullanılan melzemeler ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 14 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

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