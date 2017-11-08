T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl hapis cezası

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Nisan ayında 'uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ruşen Dikmen'e 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

08 Kasım 2017 17:55

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Nisan ayında \'uyuşturucu ticareti\' yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ruşen Dikmen\'e 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Samsun\'un İlkadım İlçesi Fevziçakmak Mahallesi\'nde Nisan ayında polis tarafından yakalanan ve \'Uyuşturucu ticareti\' yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ruşen Dikmen\'in yargılanmasına bugün devam edildi. Samsun 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya \'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' yargılanan Ruşen Dikmen ile avukatı katıldı. Hazırlanan iddianamede okul yakınında uyuşturucu sattığı öne sürülen Ruşen Dikmen, savunmasında, öğrencilere ya da bir başkasına uyuşturucu satmadığını söyledi. Dikmen, \"Eğer sattıysam en ağır cezayı verin. Öğrencilere uyuşturucu verdiğim iddiası gururumu incitiyor. İddianamede yanlışlık var. Beni çocuklarıma bağışlayın\" diyerek beraat ettirilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Ruşen Dikmen\'e 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUN NisanRuşen DikmenSamsunFevziçakmak Mahallesi NisanAğır Ceza MahkemesiHazırlananDikmen"EğerBeniMahkemeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24