Uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl hapis cezası

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Nisan ayında \'uyuşturucu ticareti\' yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ruşen Dikmen\'e 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Samsun\'un İlkadım İlçesi Fevziçakmak Mahallesi\'nde Nisan ayında polis tarafından yakalanan ve \'Uyuşturucu ticareti\' yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ruşen Dikmen\'in yargılanmasına bugün devam edildi. Samsun 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya \'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' yargılanan Ruşen Dikmen ile avukatı katıldı. Hazırlanan iddianamede okul yakınında uyuşturucu sattığı öne sürülen Ruşen Dikmen, savunmasında, öğrencilere ya da bir başkasına uyuşturucu satmadığını söyledi. Dikmen, \"Eğer sattıysam en ağır cezayı verin. Öğrencilere uyuşturucu verdiğim iddiası gururumu incitiyor. İddianamede yanlışlık var. Beni çocuklarıma bağışlayın\" diyerek beraat ettirilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Ruşen Dikmen\'e 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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