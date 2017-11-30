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Uyuşturucu ticareti sanıkları hakim karşısında

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 27'si tutuklu 38 sanık hakim karşısına çıktı

30 Kasım 2017 16:06

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 27\'si tutuklu 38 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada 14 tutuklu sanık tahliye edildi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı iddiası üzerine geçen Nisan ve Mayıs aylarında operasyon yapıldı. 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, \'torbacı\' olarak tabir edilen 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyerleri ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 27\'si tutuklandı. Sanıklar hakkında \"uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak\" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 27\'si tutuklu 38 sanık, Çorum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti ve suçlamaların okunmasının ardından mahkeme heyeti savunma yapmaları için sanıklara söz verdi. Bazı sanıklar, uyuşturucu madde kullandıklarını ancak satışını yapmadıklarını öne sürerek, tahliyelerini talep etti. Sanıklardan bazıları da kendilerine iftira atıldığını, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını iddia etti. 
Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının ardından karar için duruşmaya ara verdi. Daha sonra kararı açıklayan mahkeme heyeti, \'Sabit suç delilleri\' ve \'Kaçma şüphesi bulunmaması\' gerekçesiyle tutuklu sanıklardan 14\'ünün adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ertelendi.

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