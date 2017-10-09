Uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturu ticareti suçlamasıyla tutuklanan Ömer Eyiyürekli, 8 yıl 4 ay hapis, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu yargılanan 24 yaşındaki Ömer Eyiyürekli hazır bulundu. Talas İlçesi Mevlana Mahallesi\'ndeki ikametinde uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğu söyleyen Ömer Eyiyürekli, evinde yapılan baskında ele geçen 179.7 gram metamfetamini içmek için bulundurduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Ömer Eyiyürekli\'yi, uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 2 bin lira para cezasına çarptırdı.