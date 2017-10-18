Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da uyuşturucu ticareti yaptığı ve evinde evinde uyuşturucu kullandırdığı iddia edilen 36 yaşındaki Cengiz B., polis tarafından gözaltanı alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmada Cengiz B.\'nin uyuşturucu ticareti yaptığını ve evinde uyuşturucu kullandırdığını belirledi. Sivil ekipler dün şüphelinin İlkadım İlçesi Karadeniz Mahallesi\'ndeki evine baskın yaptı. Evden çıkan 1 kişiye şüphelinin 1 paket bonzai sattığı belirlendi. Eve giren polis şüpheliyle birlikte evinde uyuşturucu madde kullandırdığı 3 kişiyi daha yakaladı. Evde yapılan aramada 3 ayrı paket içinde yaklaşık 9 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. İİfadeleri alınan 4 kişi berbest bırakılırken Cengiz B. ise gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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