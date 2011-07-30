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Dünya

UYUŞTURUCU TİCARET HATTI AFRİKA'YA KAYDI VİYANA (A.A)

30 Temmuz 2011 17:55

-UYUŞTURUCU TİCARET HATTI AFRİKA'YA KAYDI VİYANA (A.A) - 30.07.2011 - Uyuşturucu transit hattının, Asya'dan gelen uyuşturucunun Avrupa'ya taşınmasındaki engellemeler sonucu Ortadoğu'dan Afrika'ya kaydığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Bürosu (UNODC) tarafından Afganistan kökenli afyon ticaretine ilişkin hazırlanan raporda, uyuşturucuyla mücadelede ve uyuşturucu kullananların bağımlılıktan kurtulması konusunda yetersiz donanıma sahip Afrika'nın, 2009 yılında eroin naklinde en önemli ulaşım yollarından biri haline geldiği kaydedildi. Raporda, ''Yakalanan uyuşturucunun miktarı ve tutuklanan uyuşturucu ticareti ile uğraşanlar, Afganistan kökenli uyuşturucunun, artan oranda Pakistan üzerinden doğu Afrika'ya oradan da Avrupa'ya veya başka yere gönderildiğini ortaya koydu '' denildi. 2009 yılında küresel uyuşturucu piyasasının 68 milyar dolar olduğu ifade edilen raporda, afyon üretiminin büyük bölümünün Afganistan'da yapıldığı ve Pakistan üzerinden dünyaya yayıldığı kaydedildi. Uyuşturucu ticaretinden Afgan kökenli aracıların 2,2 milyar dolar, Taliban'ın 155 milyon dolar, Afgan çiftçilerin de 440 milyon dolar kazandığı ifade edilen raporda, 2009 yılında 150 ton Afgan kökenli eroinin Avrupa'ya ulaştığının tahmin edildiği belirt ildi.

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